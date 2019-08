Ex-jogador do Sporting vai ser operado a aneurisma cerebral

JN Hoje às 18:54 Facebook

O Basileia anunciou, nesta quinta-feira, que Ricky van Wolfswinkel foi diagnosticado com um aneurisma cerebral e vai ser operado nos próximos dias.

Más notícias para o ex-jogador do Sporting, Ricky van Wolfswinkel. O avançado sofreu uma concussão no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Linz, e nos exames realizados foi diagnosticado "um pequeno balão nos vasos sanguíneos do cérebro".

De acordo com a informação disponibilizada pelo Basileia no site oficial do clube, a operação de Wolfswinkel implica um período de convalescença de seis meses a um ano.

Em vídeo publicado pelo Basileia, o atleta mostrou-se grato pelo diagnóstico precoce, já que, se assim não fosse, poderia causar complicações de saúde bastante graves.