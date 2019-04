Ex-médio do Sporting Stijn Schaars vai retirar-se

Hoje às 18:36 Facebook

O antigo médio do Sporting Stijn Schaars, atualmente ao serviço dos holandeses do Heerenveen, vai terminar a carreira no final da época, anunciou o clube holandês, na sequência de várias lesões graves.

Aos 35 anos, o antigo internacional holandês (24 internacionalizações) vai deixar de jogar, na sequência de lesões e de não ter a "vontade" que tinha anteriormente, mesmo tendo sido "uma escolha difícil".

Esta temporada, o antigo jogador de Vitesse, AZ Alkmaar e PSV, além de 66 jogos pelo Sporting em 2011/12 e 2012/13, cumpriu nove partidas pelo atual clube, por quem o campeão europeu europeu sub-21 pela Holanda assinou em 2016.