Ex-namorada de futebolista revela agressões: "Uma vez perdi os sentidos"

O jornal L'Equipe publicou, esta segunda-feira, o relato de uma mulher que afirma ter sido vitima de violência doméstica por parte de um futebolista profissional, que já passou pelo campeonato francês. A vítima não revela o nome do jogador, com medo de represálias.

Miriam, pseudónimo da vitima, relatou ao jornal desportivo gaulês que foi vítima de violência doméstica por parte de um futebolista, ainda no ativo, que passou pela Ligue 1 (campeonato francês).

"Não eram pequenas bofetadas, mas sim socos no estômago, na cara, em todo o lado. Ele mudou muito por dinheiro. Ficou mais arrogante, não respeitava ninguém, acreditava que tinha autorização para tudo", relembra Miriam, que decidiu falar publicamente do caso depois de saber que a atual companheira do jogador está a passar pelo mesmo problema.

A mulher conheceu o futebolista quando ele se deslocou a África, para jogar pela seleção. "Há quatro anos, propôs-me vir viver em França e tratou dos papéis. Era uma pessoa adorável, mas quando começamos a viver juntos percebi que não era estável".

"Às vezes (as agressões) aconteciam três vezes por mês. Uma vez perdi os sentidos. Quando recuperei, não conseguia respirar. No hospital, o enfermeiro percebeu tudo", revelou Miriam.

"Neste momento, tenho medo por mim e pelo meu filho, porque é um indivíduo realmente perigoso", admite a vítima, que no futuro, pretende denunciar o caso às autoridades.