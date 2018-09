Ex-presidente do IPDJ denuncia "pressões do Governo" pelo Benfica

JN Hoje às 19:11, atualizado às 19:19 Facebook

O ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Augusto Baganha, disse, esta terça-feira, que "houve pressões ilegítimas e em privado de membros do Governo" por causa da interdição do estádio da Luz, em 2017.

Augusto Baganha, ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), esteve, esta terça-feira, na Assembleia da República, onde revelou que João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e Juventude, enviou uma SMS a Lídia Praça, ex-vogal do IPDJ, com o número de telefone do advogado do Benfica para resolver a interdição do Estádio da Luz, no verão de 2017.

Os deputados da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto ouviram com atenção às palavras de Augusto Baganha, das quais o maior destaque vai para a denúncia feita de uma SMS, que constituiu uma forma de pressão, na opinião do antigo responsável do IPDJ, que também revelou ter tido conversas semelhantes com outros membros do Governo.

"Houve pressões ilegítimas e em privado, por parte de membros do Governo. Tive conversas sim, mas muitas delas em privado e sem a participação de terceiros, pelo que não as posso revelar. Mas uma que posso revelar é que o sr. secretário de Estado enviou, por SMS, o número do telemóvel do advogado do Benfica, para a minha colega do conselho diretivo, Lídia Praça, para que fosse resolvido o processo da interdição do Estádio da Luz, em julho de 2017. Isto, porque nunca aconteceu com qualquer outro processo, foi entendido por mim como pressão. Esta situação pode ser comprovada por análise aos registos telefónicos", afirmou.