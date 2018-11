Ex-técnico interino Tiago Fernandes vai orientar sub-23 do Sporting

Hoje às 08:34 Facebook

O treinador Tiago Fernandes, que orientou interinamente a equipa principal de futebol do Sporting, vai passar a comandar os sub-23, revelou o técnico na conta pessoal do Instagram, no domingo.

"Amanhã [hoje], começa mais uma etapa, vou ser treinador dos sub-23 do Sporting Clube de Portugal. A mesma determinação, vontade e ambição, darei tudo para elevar o nome deste grande clube", revela o técnico, que rendeu interinamente José Peseiro no comando dos "leões", antes da chegada do holandês Marcel Keizer.

Na equipa principal do Sporting, Tiago Fernandes efetuou três jogos, vencendo dois para a Liga, em casa do Santa Clara (2-1) e na receção ao Desportivo de Chaves (2-1), e empatando um para a Liga Europa, em Londres, com o Arsenal (0-0).