Experiência de Uribe regulou dragão na Luz

Médio aprendeu rapidamente o processo de jogo dos portistas e foi um dos trunfos da vitória no clássico. Ajudou Corona e Baró a "caçar" Grimaldo e Rafa.

Estreou-se com a camisola portista no jogo de má memória, no Dragão, frente aos russos do Krasnodar. Matheus Uribe entrou na segunda parte, para o lugar do lesionado Sérgio Oliveira, quando a equipa perdia por 3-0 (perderia, depois, por 3-2). De lá para cá, não falhou um minuto de jogo.

Com ele em campo, o F. C. Porto vai com um parcial positivo de 8-0 em golos. Na Luz, no primeiro clássico que disputou com a camisola portista, Sérgio Conceição entregou-lhe um papel relevante, que cumpriu na perfeição, ajudando a anular o flanco mais perigoso das águias, o esquerdo, que é composto por Grimaldo e Rafa.