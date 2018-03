Exposição sobre Cristiano Ronaldo inaugurada em Madrid

Hoje às 14:58 Facebook

A exposição fotográfica "Ronaldo, o menino de ouro", que mostra a trajetória futebolística de Cristiano Ronaldo através de 29 fotografias e 50 imagens televisivas, foi inaugurada esta sexta-feira, na sede da agência EFE em Madrid.

Patrocinada pelo Turismo do Norte de Portugal, a exposição inclui uma silhueta em tamanho real do internacional português, junto de algumas fotografias do avançado na Madeira, onde nasceu e iniciou o seu percurso futebolístico.

A abertura da exposição realizou-se depois da entrega do troféu EFE ao Real Madrid como melhor clube ibero-americano, prémio recebido pelo presidente do clube madrileno, Florentino Pérez, e entregue pelo secretário de Estado da Cooperação Internacional, Fernando García Casas.

A passagem de Ronaldo pelo Sporting e a sua chegada ao Manchester United ocupam um lugar importante na exposição, assim como a sua contratação para o Real Madrid, em 2009, representada por uma fotografia do dia em que se apresentou no Santiago Bernabéu, cumprimentando Alfredo Di Stefano, na presença de Eusébio e Florentino Pérez.

O presidente do Real Madrid recorda aquela fotografia como um "momento histórico" e afirmou que "a exposição conta muito bem a trajetória exemplar do melhor jogador do mundo".

Os títulos conquistados pelos "merengues", as cinco bolas de ouro que conquistou e as suas participações na seleção portuguesa, com a qual celebrou a conquista do Euro2016, em França, são alguns dos momentos destacados pela amostra fotográfica.