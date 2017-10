F. C. Porto a perder em Leipzig ao intervalo

JN Hoje às 20:34, atualizado às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeira parte louca na Red Bull Arena, em Leipzig, com o F. C. Porto a estar, para já, em desvantagem no marcador (3-2), na 3.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

Na Alemanha, os dragões sentiram muitas dificuldades em travar a vertigem ofensiva do Leipzig e entraram praticamente a perder, com Orban a aproveitar da melhor maneira uma bola que José Sá - a grande surpresa do onze escalado por Sérgio Conceição - não segurou à primeira. Estavam decorridos oito minutos de jogo.

A reação do F. C. Porto não tardou, com Aboubakar, numa bela rotação, a assinar o golo do empate, aos 18 minutos.

Só que, para os dragões, o pior ainda estava para vir. No último quarto de hora, o Leipzig marcou mais duas vezes, em ambos os casos em incursões pela zona central do terreno. Forsberg, aos 38, e Augustin, aos 40, apontaram os golos dos alemães.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em cima do intervalo (minuto 44), Marcano, na sequência de canto, ainda reduziu para os azuis e brancos.

O F. C. Porto soma, neste momento, três pontos no Grupo G, depois de ter perdido, em casa, com o Besiktas (1-3) e de ter vencido, fora, o Mónaco (3-0).