F. C. Porto a perder por 3-0 frente ao Krasnodar ao intervalo

O F. C. Porto está a perder (0-3) frente aos russos do Krasnodar, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A equipa russa chegou à vantagem logo aos dois minutos, por Tonny Vilhena, na sequência de um pontapé de canto. Aos 13 minutos, após um contra-ataque rápido, Suleymanov fez o segundo golo da noite. 20 minutos depois, o avançado russo bisou e deixou o F. C. Porto numa situação complicada na eliminatória.

Ainda antes do intervalo, Sérgio Conceição fez uma alteração na equipa: Saravia deu lugar a Zé Luís. Quando soou o apito do árbitro, a equipa foi brindada por uma monumental assobiadela vinda das bancada do Dragão.

Na primeira mão, a equipa azul e branca venceu por 1-0.