O F. C. Porto vai vencendo (2-0), no Estádio do Dragão, o Desportivo das Aves em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Corona e Soares, de grande penalidade, marcaram os golos dos azuis e brancos.

Veja os golos e os casos da primeira parte: