F. C. Porto a vencer o Galatasaray ao intervalo

O F. C. Porto vai vencendo (2-1) o Galatasaray, na Turquia, na última jornada da fase de Grupos da Liga dos Campeões. Felipe e Marega foram os autores dos golos da equipa portista.

Os azuis e brancos chegaram à vantagem aos 17 minutos. Após um livre batido por Alex Telles, Felipe, na área, fez o golo de cabeça. O brasileiro escapou à marcação de Derdyok e fez o primeiro golo do encontro.

Ao minuto 42, Marega aumentou a vantagem dos dragões. O árbitro assinalou uma grande penalidade após uma falta sobre Hernâni e, na conversão do castigo máximo, o camisola 11 do F. C. Porto não perdoou. Em cima do intervalo, também de penálti, Feghouli reduziu para a equipa turca.

Recorde-se que os azuis e brancos já têm a passagem aos oitavos de finais assegurados.