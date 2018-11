F. C. Porto ameaça com "medidas drásticas" perante arbitragens de "má qualidade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

O F. C. Porto emitiu um comunicado nesta segunda-feira no qual demonstra a insatisfação perante as arbitragens nas modalidades de andebol, basquetebol e hóquei em patins.

Na sequência das queixas de arbitragem do Benfica-F. C. Porto, em hóquei em patins, a equipa azul e branca emitiu um comunicado no qual diz considerar que as ações dos árbitros nos encontros de andebol, hóquei e basquetebol são feitas com a intenção de "prejudicar" os dragões.

"O FC Porto lamenta que as principais competições desportivas nacionais nas modalidades de andebol, basquetebol e hóquei em patins estejam a ser condicionadas por arbitragens de má qualidade e, em alguns casos, por arbitragens em cujos critérios apenas conseguimos vislumbrar a intenção de prejudicar as nossas equipas", pode ler-se.

Os azuis e brancos ameaçam ainda avançar com "medidas drásticas" caso os órgão federativos não tomem qualquer medidas.

"O FC Porto considera que os órgãos federativos têm a responsabilidade de tomar todas as medidas para que arbitragens como as que têm acontecido reiteradamente não voltem a suceder, sob pena de junto das respetivas federações virmos a tomar medidas drásticas, mas seguramente as únicas que permitirão ao FC Porto não estar envolvido em competições cuja verdade desportiva não está salvaguardada".

