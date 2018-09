JN Ontem às 22:54 Facebook

O F. C. Porto reagiu no Twitter ao empate desta sexta-feira, frente ao Chaves, no Estádio do Dragão, e deixou duras críticas à arbitragem.

Através de uma publicação na conta F. C. Porto Media, o clube azul e branco deixou críticas à arbitragem de Vítor Ferreira, que expulsou Sérgio Conceição ao intervalo.

"Dois penáltis claros, o segundo então é de bradar aos céus, antijogo obsceno e o rigor do árbitro foi expulsar Sérgio Conceição por protestar o tempo desperdiçado", pode ler-se.