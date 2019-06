JN Hoje às 16:31 Facebook

O F. C. Porto divulgou, esta quarta-feira, um vídeo em que anuncia a apresentação do equipamento para a época 2019/20. Entre os atletas que surgem no vídeo está o guarda-redes Iker Casillas. Os novos equipamentos serão conhecidos na quinta-feira, no Estádio do Dragão.

Veja o vídeo: