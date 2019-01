Hoje às 10:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Andrade, até agora avançado do Santa Clara, foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do F. C. Porto.

O jogador brasileiro de 25 anos, natural de São Paulo, já passou pelo Japão e por outros clubes nacionais, como o Penafiel e o Oriental, chegando agora ao campeão nacional.

"Vou fazer tudo para ser feliz aqui", disse ao atleta citado pelo F. C. Porto.