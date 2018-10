F. C. Porto anuncia internacional austríaco para a baliza

JN Hoje às 17:19 Facebook

O F. C. Porto anunciou esta quarta-feira Thomas Bauer para a baliza, com um contrato válido até final desta temporada.

Aos 32 anos, Thomas Bauer é internacional pela seleção da Áustria e conta com uma vasta experiência.



Bauer alinhava no OIF Arendal, da Noruega, e mostrou-se bastante feliz pela nova aventura. "Esperei o verão inteiro por uma oportunidade como esta. Cheguei a um grande clube mundial, com muitos adeptos, por isso só posso estar feliz por ser jogador do F. C. Porto. Conheço o clube e sei que temos uma excelente equipa, com um grande projeto, no qual o grande objetivo é o campeonato. Vamos lutar muito para sermos campeões e para conseguirmos um lugar na fase de grupo da Taça EHF", afirmou, citado pelo site oficial do F. C. Porto.

O internacional junta-se a Hugo Laurentino e Alfredo Quintana no lote de opções para a baliza.