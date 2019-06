F. C. Porto anuncia reforço e Griezmann já sabe onde vai jogar

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:32 Facebook

Neste sábado, o destaque do mercado de transferências vai para o F. C. Porto. Os azuis e brancos anunciaram o primeiro reforço para 2019/2020.

F. C. Porto: Os azuis e brancos anunciaram o primeiro reforço para a nova época. Renzo Saravia, lateral direito de 25 anos, assinou contrato com os dragões válido por quatro épocas. Saravia, que pertencia ao Racing, encontra-se na seleção argentina a preparar a participação na Copa América.

Benfica: Dono da baliza dos encarnados, Vlachodimos tem sido cobiçado mas, em entrevista, deixou uma garantia: só pensa no clube encarnado. "Limito-me a pensar a curto prazo, ainda tenho quatro anos de contrato e sinto-me muito bem em Lisboa. Penso sempre no aqui e no agora", disse em declarações à revista alemã "Kicker"."

Desportivo das Aves: Rodrigo Soares, que passou as duas últimas épocas no clube da Vila das Aves por empréstimo do Grémio Anápolis, foi oficializado no PAOK.

Braga: A contratação de André Horta é um cenário mais do que provável e, além do médio, os bracarenses querem também reforçar a defesa e o nome de Rolando é um dos nomes que estão em cima da mesa. O jogador, de 34 anos, está em final de contrato com o Marselha.

Manchester United: Revolução nos reds. O Manchester United anunciou os nomes dos jogadores em fim de contrato que não renovaram com o clube, uma lista que inclui Ander Herrera e Antonio Valencia, e a dispensa de 13 jogadores: Regan Poole, Zak Dearnley, Tom Sang, Callum Whelan, Matty Willock, James Wilson, Matthew Olosunde, Tyrell Warren, Buffonge, Callum Gribbin, Millen Baars, Josh Bohui e James Thompson. No sentido inverso, Daniel James é reforço.

Parma: Depois de ser apontado a clubes como Fluminense, Juventus e Barcelona, o nome de Buffon é este sábado associado ao Parma. A garantia é dada pelo jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".

Em entrevista ao programa de televisão francês "Télématin", Antoine Griezmann revelou já saber onde vai jogar na próxima época: "Não posso dizer que vá ser em Miami", acrescentou. Recorde-se que o francês anunciou a saída do Atlético de Madrid ainda antes do final da época e o Barcelona tem sido apontado como o destino mais provável.