F. C. Porto anuncia saída de Ricardo Pereira para o Leicester

O F. C. Porto anunciou, este sábado, a saída do internacional português Ricardo Pereira para o Leicester, a troco de 20 milhões de euros.

Através de um comunicado enviado à CMVM, o clube azul e branco comunicou a saída de Ricardo Pereira para a liga inglesa. Os dragões revelaram que o Leicester pagou 20 milhões de euros pelo passe do lateral português. Um negócio que pode chegar aos 25 milhões de euros.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Ricardo Pereira pelo valor de 20.000.000 € (vinte milhões de euros). Mais se informa que este acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 25.000.000 € (vinte e cinco milhões de euros)", pode ler-se no comunicado.

Aos 24 anos, Ricardo Pereira, que conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e está nos convocados para o Mundial 2018, na Rússia, deixa o F. C. Porto depois de, na última temporada, ter participado em 43 jogos e marcado dois golos.

Na carreira, Ricardo Pereira, formado nas escolas do Sporting, transferiu-se para o F. C. Porto em 2013, proveniente do Vitória de Guimarães.

O novo jogador do Leicester é um dos 23 jogadores convocados por Fernando Santos para a fase final do Mundial de 2018, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho.