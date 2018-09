F. C. Porto apresenta equipamento alternativo para 2018/2019

04 Junho 2018 às 15:04 Facebook

Twitter

O F. C. Porto divulgou o equipamento alternativo para a época 2018/2019 nas redes sociais. A revelação surge na âmbito da campanha "Nascidos para vencer", em parceria com a New Balance.

Na fotografia publicada na conta de Twitter dos portistas, pode ver-se Herrera, Sérgio Oliveira e Alex Telles a usarem o novo equipamento. "1893-2018: 125 anos de história. O equipamento dos 125 anos para 18-19", lê-se na descrição.

O design ficou a cargo de Hazul Luzah, famoso artista de rua da cidade do Porto e adepto dos azuis e brancos, que celebrou a história do clube no padrão criado para a camisola, utilizando elementos como o símbolo original, o estádio e o dragão.

De acordo com o site oficial do F. C. Porto, o equipamento foi desenvolvido utilizando a tecnologia inovadora NB DRY, que permite afastar a humidade da pele dos jogadores e aumentar o seu conforto do primeiro ao último minuto de cada jogo. "Na camisola, predomina a mistura de tons entre o azul forte e o azul das águas das Maldivas e inclui ainda o símbolo estampado no peito, fita a unir os ombros e gola plana com botão", lê-se na nota.



O equipamento inclui ainda calções em azul forte e meias elásticas ao nível dos tornozelos, com proteção almofadada no tendão de Aquiles e calcanhar. O equipamento dos guarda-redes destaca-se pelo predomínio do cinzento na camisola, possuindo ainda apontamentos a preto nas mangas.

"Tudo neste kit é fantástico", disse Sérgio Oliveira, quando viu o equipamento. "É possível realmente ver o esforço que foi feito para garantir que comemoremos o aniversário do clube da melhor maneira possível".

Segundo Kenny McCallum, gerente da New Balance Football, "trabalhar com o Hazul permitiu capturar as cores, não apenas do clube, mas das ruas em que foi fundado. Achamos que este kit será um verdadeiro sucesso entre os adeptos do clube no Porto e em todo o mundo".