F. C. Porto apresenta segundo equipamento alternativo para 2018/2019

O F.C. Porto revelou outro equipamento alternativo para a época 2018/2019. Em parceria com a New Balance, o equipamento integra a campanha "Nascidos para vencer".

Numa fotografia publicada nas redes sociais, o clube apresentou o equipamento "para os jogos fora do Dragão", como se pode ler na legenda. Alex Telles, Marega, Soares e Danilo surgem com o uniforme alternativo na imagem.

De acordo com o site oficial, o equipamento alternativo utiliza a mesma tecnologia NB DRY presente no equipamento prinicipal, "de modo a afastar a humidade da pele dos jogadores, garantindo o conforto até ao último minuto".

O equipamento é predominantemente cinzento, lembrando o tom dos troféus, com acréscimos a amarelo, incluindo ainda o símbolo do F. C. Porto, uma fita a unir os ombros e gola em V. Os calções em cinzento e as meias com zona elástica na zona dos tornozelos e proteção almofadada no tendão de Aquiles e calcanhar fazem também parte do uniforme.

Já o equipamento de guarda-redes destaca-se pelo amarelo nos calções, meias e camisola, que apresenta ainda pormenores em preto nas mangas.

"Este equipamento captura um pouco da cidade do Porto", disse Alex Telles, lateral dos azuis e brancos. "A equipa vai estar orgulhosa (...) de o usar nos jogos da próxima época".

Segundo Kenny McCallum, diretor geral da New Balance Football, o objetivo é equipar o F. C. Porto com "camisolas de alta performance tecnológica". "A nossa equipa de design realizou um trabalho fantástico com este equipamento que vai chamar a atenção dentro e fora do relvado", disse McCallum.