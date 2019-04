F. C. Porto apura-se para a final four da Liga europeia

Hoje às 22:04 Facebook

O F. C. Porto recebeu e bateu este sábado o Forte dei Marmi (3-2), na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins, apurando-se para a final four, na qual medirá forças com o Barcelona.

F. C. Porto - FC Barcelona e Sporting - Benfica vão encontrar-se nas meias-finais da Liga Europeia de hóquei em patins.

As meias-finais serão disputadas em 11 de maio e a final no dia seguinte, desconhecendo-se ainda onde vai ser realizada a "final four".

O apuramento portista foi como que uma formalidade, porque a equipa tinha vencido a primeira mão por 5-1 e este sábado confirmou o seu favoritismo com uma exibição mais segura do que brilhante, ante um opositor esforçado, mas sem individualidades e recursos técnicos à altura.

O "capitão" portista e estrela maior da equipa, Hélder Nunes, falhou o jogo por estar com febre, segundo informou o clube, mas nem por isso a equipa sentiu dificuldades para se impor.

Os problemas para os italianos começaram aos sete minutos, com o cartão azul mostrado a Davide Motaran, que deu ao F. C. Porto um livre direto e, em consequência, uma ocasião clara de golo, que, porém, Giulio Cocco desaproveitou.

O 1-0 chegou instantes depois, num remate colocado de Reinaldo Garcia e quando a equipa italiana estava ainda em inferioridade numérica devido à suspensão temporária de Motaran.

Marti Casas ainda empatou, Gonçalo Alves recolocou o F. C. Porto em vantagem na transformação de uma grande penalidade, aos 12 minutos, e o Forte dei Marmi ganhou um livre direto pouco antes do intervalo e a possibilidade de por essa via empatar, mas Marti Casas perdeu o duelo direto com o guardião Nelson Filipe.

A segunda parte foi uma cópia da primeira e o F. C. Porto, sem forçar muito o andamento, controlou o jogo. Gonçalo Alves acertou no poste, depois de um bom trabalho individual, e Davide Motaran fez o mesmo na baliza contrária, graças a um disparo fortíssimo.

Reinaldo Garcia "bisou" aos 30 minutos, com um remate do lado esquerdo parecido com o do primeiro golo e os italianos conseguiram reduzir para 3-2, pelo argentino Franco Platero.

Jogo realizado no Dragão Caixa, no Porto

Marcadores: 1-0, Reinaldo Garcia (8), 1-1, Marti Casas (11), 2-1, Gonçalo Alves, (12, grande penalidade), 3-1, Reinaldo Garcia (30) e 3-2, Franco Platero (37).

F. C. Porto: Nélson Filipe, Reinaldo Garcia, Telmo Pinto, Rafa e Gonçalo Alves Jogaram ainda: Giulio Cocco, Poka e Hugo Santos.

Treinador: Guillem Cabestany.

Forte dei Marmi: Ricardo Gnata, Davide Motaran, Federico Ambrosio, Marti Casas e Franco Platero. Jogaram ainda: Giacomo Maremmani, Elia Cinquini e Cosimo Mattugini.

Treinador: Pierluigi Bresciani.