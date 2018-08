F. C. Porto avança com queixa-crime contra Pedro Guerra

JN Hoje às 16:57 Facebook

O F. C. Porto anunciou, através do seu site oficial, que avançou com uma queixa-crime contra o comentador Pedro Guerra, na sequência de "declarações falsas".

Em causa estão declarações de Pedro Guerra "em que afirma ter a certeza que o F. C. Porto conhece antes de serem públicas as nomeações das equipas de arbitragem dos seus jogos".



O comunicado do FC Porto na íntegra:



"A FC Porto, Futebol SAD decidiu interpor uma queixa crime contra o comentador Pedro Guerra, na sequência das declarações falsas deste em que afirma ter a certeza que o FC Porto conhece antes de serem públicas as nomeações das equipas de arbitragem dos seus jogos.



Mais, Pedro Guerra afirmou perentoriamente que a substituição do árbitro Fábio Veríssimo antes do jogo Belenenses-FC Porto aconteceu por interferência direta do FC Porto, o que é mentira. De resto, é público e já o era quando Pedro Guerra proferiu estas falsas afirmações, que a troca do árbitro se deveu ao falecimento de um familiar, o que é um motivo facilmente compreensível por toda a gente.



O FC Porto sente-se lesado e ofendido com as afirmações mentirosas de Pedro Guerra. Acresce que a gravidade destas afirmações ofende também outras entidades, apelando o FC Porto a que se juntem nesta luta para desmascarar todos os que procuram obter vantagem através da difusão de informação falsa e caluniosa."