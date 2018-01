F. C. Porto B nos quartos de final da Premier League International Cup

JN Ontem às 21:41 Facebook

Twitter

Um golo de André Pereira, de grande penalidade aos 45 minutos, carimbou a passagem dos azuis e brancos aos quartos de final da Premier League International Cup, competição de jovens talentos promovida pela liga inglesa.

O F. C. Porto B, que estava no Grupo E, somou seis pontos, ficou apenas atrás do Arsenal, vencedor do grupo com sete pontos. Para trás, ficaram Bayern Munique (três pontos) e o Reading (um ponto).

Liverpool, Newcastle, Sunderland, Manchester United, Arsenal, Dínamo de Zagreb e Villarreal são os possíveis adversários dos dragões na próxima fase.