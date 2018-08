F. C. Porto B volta a ganhar Premier League International Cup

08 Maio 2018 às 21:02 Facebook

O F. C. Porto B conquistou esta terça-feira, pelo segundo ano consecutivo, a Premier League International Cup, impondo-se na final, por 1-0, à equipa sub-23 do Arsenal, que jogou em casa, no Estádio Emirates, em Londres.

Um golo em lance individual de Madi Queta (10 minutos) valeu novo triunfo em Inglaterra, num jogo em que os 'dragões' foram quase sempre melhores, pecando o resultado por escasso.

O técnico António Folha apresentou equipa com média de 20 anos, com elementos recentemente finalistas da UEFA Youth League, mas que revelou grande personalidade e qualidade técnica, perante um adversário forte fisicamente, mas sem ideias para ultrapassar a organização portista.

Aos 10 minutos, Madi Queta, à entrada da área, fintou duas vezes o mesmo defesa e atirou forte, sem defesa para João Virgínia, guarda-redes internacional sub-21 português, que já jogou no Sporting.

O Arsenal reagiu e, durante alguns minutos, não deu grande espaço para o adversário respirar, porém os portugueses foram readquirindo o comando da partida, sendo senhores da bola e definindo os ritmos de jogo, privando o seu adversário da iniciativa.

Com uma defesa coesa, o FC Porto não teve um verdadeiro momento de aflição na primeira parte e podia ter chegado ao segundo golo aos 29 minutos, não fosse o cruzamento de Oleg, na esquerda, ir direito para os pés de um contrário, com três colegas dispersos e em boa posição na área.

O Arsenal voltou do descanso empenhado em dar a volta e foi mais ousado, mas sem criar perigo, sendo mesmo os 'azuis e brancos' os primeiros a ameaçar, mas Luizão (60) mediu mal o remate e atirou sem nexo.

Ao remate de Josh da Silva (79), à figura, respondeu Romário, obrigando João Virgínia a defesa para canto, que repetiria aos 82, a um forte pontapé de Luizão, que ameaçava sentenciar a partida.

Diogo Queiroz (87) podia ter resolvido, porém a bola saiu rente ao poste, mas quem segurou o triunfo acabou por ser o guarda-redes senegalês Mbaye, que, em tempo de compensação, realizou duas defesas decisivas para a conquista do troféu.