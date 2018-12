F. C. Porto bate Rio Ave pela margem mínima e segue na liderança

Nuno Barbosa Hoje às 17:03 Facebook

Rio Ave foi a 15.ª vítima consecutiva do F. C. Porto. Num jogo emotivo até ao fim, os dragões conquistaram os três pontos que colocam pressão nos perseguidores Sporting, Braga e Benfica

Pela quarta vez nos últimos cinco jogos, o F. C. Porto entrou a perder também contra o Rio Ave no jogo deste domingo, referente à 14.ª jornada da Liga. E, tal como aconteceu nesses mesmo jogos, os dragões operaram a reviravolta no marcador.

A equipa de Sérgio Conceição voltou a demonstrar uma excelente capacidade de reação às adversidades. Depois de Vinícius ter inaugurado o marcador, aos 12 minutos, o F. C. Porto demorou apenas 13 minutos para operar a reviravolta: Brahimi (16) e Marega (25) assinaram os golos azuis e brancos.

Ainda na primeira parte, Corona atirou ao poste da baliza do Rio Ave, mas o marcador manteve-se incerto até final, embora não tenha voltado a mexer. Assim, o F. C. Porto passa a quadra natalícia e o ano civil isolado no primeiro posto e iguala o recorde histórico de 15 triunfos consecutivos, que vigorava no clube desde 1984/85.