F. C. Porto-Benfica: longa fila no Dragão para comprar bilhetes

Quando abrem as bilheteiras estão cerca de 100 adeptos azuis e brancos à espera de vez para garantir o tão desejado ingresso.

O F. C. Porto coloca esta terça-feira à venda os bilhetes para o jogo com o Benfica, no Dragão, a disputar no primeiro fim de semana de março e a fila junto à bilheteira nascente. Neste momento, quando abre o ponto de venda, estão cerca de 100 adeptos à espera de vez para garantir o tão desejado ingresso. Esta venda destina-se apenas para sócios e os preços vão de 18 até 70 euros.