F. C. Porto, Benfica, Sporting e Braga já conhecem adversários na Taça da Liga

O sorteio da 3.ª fase da Taça da Liga teve lugar, esta terça-feira, no Auditório do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Após duas rondas disputadas em sistema de eliminatória, a Taça da Liga entra agora na fase de grupos. Eis os quatro grupos:

Grupo A: Braga, Marítimo, Paços de Ferreira e Penafiel



Grupo B: Benfica, Vitória de Guimarães. Vitória de Setúbal e Covilhã

Grupo C: Sporting, Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente

Grupo D: F. C. Porto, Santa Clara, Chaves e Casa Pia

O Sporting, bicampeão em título, vai defrontar Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente no Grupo C.

Por sua vez, o F. C. Porto, finalista vencido da última edição, vai estar no Grupo D, com o Santa Clara, Chaves e Casa Pia, enquanto o Benfica, recordista de vitórias (sete), jogará no Grupo B, com o Vitória de Guimarães, o Vitória de Setúbal e o Sporting da Covilhã.

O Grupo A será composto pelo Sporting de Braga, cujo estádio será o anfitrião da final four, o Marítimo, o Paços de Ferreira e o Penafiel.

Os encontros vão ser disputados nos dias 25 e 26 de setembro (primeira jornada), 5 de outubro (segunda) e 21 e 22 de dezembro (terceira), com os quatro vencedores dos agrupamentos a seguirem para a final four, em 21, 22 e 25 de janeiro de 2020.