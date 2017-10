F. C. Porto brilha em Israel para a Taça da Europa de básquete

Ontem às 21:38 Facebook

Os dragões derrotaram o Bnei Herzilya, por 68-65, e partem em vantagem para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da competição europeia de basquetebol.

O F. C. Porto alcançou, esta terça-feira, uma vitória saborosa e inesperada, em Israel, ao derrotar a equipa do Bnei Herzilya, por 68-65, na primeira mão da segunda ronda de qualificação da Taça da Europa.

Os dragões lideraram o marcador durante grande parte do encontro, e na fase final conseguiu resistir à recuperação dos israelitas.

Os norte-americanos Marcus Gilbert (24 pontos e sete ressaltos) e Will Hanley (15 pontos, seus ressaltos e três assistências) foram os basquetebolistas mais valiosos do F. C. Porto.

A segunda mão desta segunda pré-eliminatória da Taça da Europa está agendada para o dia 11, às 20.30 horas, no Dragão Caixa, no Porto.