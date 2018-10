F. C. Porto: Brindar à Taça para acabar com maldição

Nuno Barbosa Hoje às 13:16 Facebook

Prova é "espinha atravessada" na garganta do treinador. Do plantel só Maxi e Sérgio Oliveira a conquistaram.

Depois do "tri" inédito na história do clube, consumado na temporada 2010/11, com André Villas-Boas no comando técnico, os dragões não mais voltaram a ganhar a Taça de Portugal. Nas últimas sete edições foram finalistas numa única ocasião (2015/16), mas perderam para o Braga. Este vazio de conquistas na prova rainha é o pior dos mais de 36 anos de presidência de Pinto da Costa, mas Sérgio Conceição não tem sido mais afortunado na competição. No que toca ao atual plantel, apenas dois jogadores lograram tocar o céu no Jamor.

O F. C. Porto inicia sexta-feira, contra o Vila Real, a operação que visa acrescentar a 17.ª Taça de Portugal ao museu e parte com ambições renovadas pelo discurso de Sérgio Conceição. Nas diversas entrevistas que concedeu depois do fim da temporada passada, o treinador muitas vezes referiu-se a esta competição como uma "espinha atravessada na garganta". Em 2017/18, saiu da prova nas meias-finais, contra o Sporting, mas ainda bem presente na memória do técnico está a final perdida contra os leões (2014/15), então como treinador do Braga, depois de ter estado a vencer por 2-0.

"Perdi muito mal essa final, em duas "charutadas" do adversário nos últimos cinco minutos. Foi um dos momentos mais tristes da minha carreira", assumiu na pretérita temporada. Ainda assim, como jogador, Sérgio Conceição chegou a sentir a alegria de vencer a prova rainha e com a camisola do F. C. Porto, na temporada de 1997/98, na final com o Braga (3-1). E isso já é um registo bem melhor do que o de grande parte do atual plantel azul e branco.

Sérgio Oliveira, em 2009/10, e Maxi Pereira, na época de 2013/14, são os únicos que já venceram a Taça de Portugal. O médio atingiu esse feito pelo F. C. Porto, ao ter cumprido os 90 minutos da 3.ª eliminatória, contra o Sertanense, partida na qual foi lançado por Jesualdo Ferreira. O defesa conquistou a Taça ainda ao serviço do Benfica, tendo participado em cinco jogos, incluindo a final contra o Rio Ave.

Curiosamente, tanto Sérgio Oliveira como Maxi Pereira devem ser poupados a esforços no jogo de amanhã, com o Vila Real. É que logo de seguida vem um jogo com um grau de exigência bem mais acentuado, em Moscovo, contra o Lokomotiv, para a Champions.

ECOS DO DRAGÃO

Brahimi tem solução

Em fim de contrato, Brahimi agita o mercado. Segundo o "Corriere dello Sport", a Lazio fará uma proposta de 6,5 milhões de euros - valor que o F. C. Porto tem de pagar à Doyen -, em janeiro, para assegurar antecipadamente o argelino.

Agente condenado

Ivanisevic, o empresário de Aboubakar à altura da transferência do Lorient para o Dragão, foi condenado a pagar 65 mil euros aos franceses por ter "manchado o nome do clube", ao reclamar uma comissão extra.

Herrera com saída

Também em fim de contrato, Herrera ainda pode assegurar a entrada de algum capital nos cofres da SAD. Diz a Gazzetta dello Sport que a Roma, com o mesmo objetivo da Lazio em relação a Brahimi, fará uma proposta de 10 a 15 milhões de euros pelo mexicano, em janeiro.

Bilhetes à venda

O F. C. Porto coloca hoje à venda os ingressos para o jogo com o Vila Real, da Taça de Portugal. Com preço unitário de 7,50 euros, a venda é exclusiva a sócios com lugar anual.

Derradeiro ensaio marcado para o fim da tarde para contar com "reforços"

Diogo Leite e Bruno Costa já estão desde quarta-feira no Porto, mas não chegaram a tempo de integrar o treino dos dragões. Por forma a poder contar com grande parte dos internacionais no derradeiro ensaio para a deslocação a Vila Real, Sérgio Conceição agendou o treino desta quinta-feira para o fim da tarde (17 horas), que acontecerá depois da conferência de imprensa (16.15). Corona foi o que jogou mais tarde, na derrota (0-1) do México, em casa, com o Chile e, por esse motivo, é o que corre maior risco de não chegar a tempo do último treino. Na quarta-feira, Otávio e Hernâni voltaram a desenvolver trabalho condicionado e ginásio, enquanto Aboubakar apenas fez tratamento. O defesa Pedro Justiniano, o médio Rui Pires e os avançados Madi Queta e Gleison, da equipa B, estiveram novamente às ordens de Conceição.