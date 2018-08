F. C. Porto campeão vai ser recebido na Câmara Municipal

05 Maio 2018 às 23:49 Facebook

A equipa de futebol do F. C. Porto, que se sagrou campeão português da I Liga pela 28.ª vez, vai ser recebida nos Paços do Concelho da Invicta, anunciou, este sábado, a edilidade portuense.

"O F. C. Porto vai celebrar a conquista do campeonato nacional no Estádio do Dragão, este domingo, após o jogo frente ao Feirense. A equipa de futebol será recebida na Câmara Municipal do Porto no próximo fim de semana", lê-se no comunicado.

O F. C. Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 28.ª vez, ao beneficiar do empate a zero entre o Sporting e Benfica, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Os "dragões"', que apenas jogam no domingo, em casa, frente ao Feirense, têm quatro pontos de avanço sobre os dois rivais de Lisboa, que apenas podem somar mais três.

Segundo a edilidade portuense, o Estádio do Dragão será o palco do jogo relativo à 33.ª jornada da I Liga "e dos primeiros festejos com os adeptos portistas, a animação na praça começa às 12 horas".

"A Câmara Municipal do Porto disponibilizou-se para receber o F. C. Porto, algo que não acontece desde 1999, mas a cerimónia será realizada apenas depois do último compromisso dos Dragões na Liga, em Guimarães, frente ao Vitória SC", lê-se.

"Em data a anunciar, a comitiva portista rumará à avenida dos Aliados para retomar uma tradição de festejos no coração da cidade Invicta", remata a câmara, atualmente liderada por Rui Moreira.

Durante os mandatos do seu antecessor Rui Rio, o F. C. Porto, apesar de campeão nacional de futebol e de ter vencido uma Liga dos Campeões e duas Ligas Europa, nunca foi recebida nos Paços do Concelho, edifício situado no topo da avenida dos Aliados.

O F. C. Porto não vencia a I Liga desde a temporada de 2012/13, em que a equipa foi orientada por Vítor Pereira.