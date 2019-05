Hoje às 10:11 Facebook

O F. C. Porto anunciou, nesta quinta-feira, ter já 40 mil bilhetes vendidos, para a receção de sábado (20.30 horas), ao Desportivo das Aves, jogo da 32.ª jornada da Liga de futebol.

A três jornadas do final do campeonato, os portistas têm como próximo compromisso o jogo, no Estádio do Dragão, frente ao Aves e a mobilização dos adeptos promete mais uma boa casa.

Os bilhetes ainda disponíveis, acrescentam os dragões, podem ser comprados a partir de oito euros.