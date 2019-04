F. C. Porto com dois golos de desvantagem ao intervalo frente ao Liverpool

Hoje às 20:47 Facebook

O Liverpool derrota os dragões, em Anfield, graças a golos de Naby Keita e Roberto Firmino, e está na frente após os primeiros 45 minutos.

O F. C. Porto está a perder, por 2-0, no intervalo do duelo com o Liverpool, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira.

Os dragões entraram praticamente a perder (Naby Keita marcou logo aos cinco minutos, após remate que desviou em Óliver) e passaram mal até à meia-hora, também por causa da eficácia do Liverpool. Aos 26 minutos, Roberto Firmino concluiu boa jogada e fez o 2-0.

Marega, à meia-hora, isolou-se, mas não conseguiu bater Alisson e desperdiçou a melhor oportunidade dos portistas. Na sequência do lance, os dragões pediram penálti por Alexander-Arnold, negado pelo árbitro e pelo VAR.