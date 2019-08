F. C. Porto com mais um reforço e Balotelli a caminho do Flamengo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

O F. C. Porto anunciou Matheus Uribe e o Braga confirmou estar em negociações por Galeno. Balotelli pode estar a caminho do Flamengo.

F. C. Porto: Os azuis e brancos apresentaram mais um reforço esta segunda-feira. O internacional colombiano Matheus Uribe, ex-Club América, assinou um contrato válido por quatro temporadas. "Estou muito contente de chegar ao F. C. Porto, muito agradecido por esta oportunidade e espero estar à altura do que representa este grande clube", disse o jogador, que vai herdar a camisola 16.

Braga: Galeno, do F. C. Porto, deverá ser o próximo reforço dos minhotos. Em comunicado à CMVM, a SAD bracarense diz que "estão em curso negociações" com a SAD do F. C. Porto "para a transferência a título definitivo" de Galeno, sendo que, "de momento não estão definidos os valores ou encargos conexos com a transferência".

Boavista: Talocha desvinculou-se dos axadrezados e vai para o Atromitos FC, da primeira divisão da Grécia e o Boavista mantém 20% dos direitos económicos do futebolista. O defesa esquerdo de 29 anos chegou aos axadrezados em 2016/17, proveniente do Vizela. Disputou 100 jogos, a grande maioria deles a titular, e marcou três golos ao serviço do emblema portuense.

Gil Vicente: O guarda-redes Denis e o médio Bogdan Mladenovic são os novos reforços dos gilistas. O brasileiro assinou um contrato válido por duas épocas e o sérvio, ex-Rad Beograd, assinou até 2022.

Liverpool: Mignolet foi transferido para o Brugge mas os reds já apresentaram um substituto: Adrián San Miguel. O guarda-redes de 32 anos representou o West Ham na época passada e chega ao Liverpool a custo zero.

Marselha: O clube orientado por André Villas-Boas contratou o argentino Darío Benedetto, proveniente do Boca Juniors. O avançado de 29 anos irá cumprir em França a primeira experiência no futebol europeu, depois de ter representado na América do Sul o Arsenal de Sarandi (2008/13), o Tijuana (2013/14), o América (2015/16) e o Boca Juniors (2016/19).

Flamengo: Balotelli, que recentemente terminou contrato com o Marselha, poderá ser o próximo reforço para Jorge Jesus. O avançado foi posto na rota do clube brasileiro pela imprensa italiana e o presidente do Mengão confirmou as negociações: "Já há contactos com o Balotelli. Ele mostrou interesse em jogar no Flamengo, mas ainda não há mais nada por enquanto. É um grande jogador, mas ainda muita água vai correr debaixo da ponte", disse.