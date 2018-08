F. C. Porto com três baixas

09 Maio 2018 às 21:16 Facebook

Twitter

O F. C. Porto, novo campeão nacional 2017/18, iniciou, esta quarta-feira, a preparação para o último jogo da época, no sábado em Guimarães, privado de três futebolistas.

O médio Danilo e o lateral-direito Diogo Dalot já há algum tempo eram baixas devido a lesões graves, juntando-se agora o defesa central mexicano Reyes, que contraiu uma lesão na face posterior da coxa esquerda no domingo, no encontro com o Feirense, limitando-se a fazer tratamento.

Os 'dragões' voltam a treinar na quinta-feira, às 11 horas, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A derradeira partida da temporada azul e branca foi antecipada para sábado (16 horas), no Estádio D. Afonso Henriques, frente ao Vitória de Guimarães, que também já não tem objetivos desportivos (Europa ou descida) em jogo.