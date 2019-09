F. C. Porto com vitória folgada está na final da Taça Continental

Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto venceu o Lérida, por 8-2, nas meias-finais da Taça Continental de hóquei em patins e é o primeiro finalista da competição, numa vitória folgada e em que a superioridade portista foi evidente.

Carlo Di Benedetto, que marcou aos 3, 29 e 36 minutos, e Gonçalo Alves, com golos aos 8, 36 e 38, foram autênticos pesadelos para o Lérida, que marcou por Andreu Tomás, aos 14, e por Oriol Vives, aos 41. Sergi Miras, aos 10, e Reinaldo Garcia, aos 23, fizeram os restantes golos do dragões.

O F. C. Porto, finalista vencido da Liga Europeia na temporada passada, aguarda pelo adversário na final, no domingo, que será conhecido na segunda meia-final entre Sporting e Sarzana.

Os dragões entraram de rompante na partida, assumindo as rédeas desde o apito inicial, e chegaram rapidamente à vantagem, aos três minutos, por Carlo Di Benedetto, com Gonçalo Alves a ampliar o resultado, aos oito, através de um forte disparo.

Na conversão de um livre direto, Sergi Miras colocou o resultado em 3-0 nos 10 primeiros minutos, mas Andreu Tomás, aos 14, reduziu para a formação espanhola, ao aproveitar a recarga, após falhar a baliza noutro livre direto.

Os detentores da Taça CERS começaram a arriscar mais e o F. C. Porto voltou a marcar, desta feita pelo capitão Reinaldo Garcia, que, já perto do descanso, atirou ao ângulo da baliza de Lluis Tomás.

Carlo Di Benedetto e Gonçalo Alves foram armas letais apontadas à baliza do Lérida, ao fazerem três golos cada e em que os quatro golos apontados pelo F. C. Porto no segundo período foram divididos em dois tentos para cada jogador.

Já depois de Di Benedetto, aos 29, fazer o 5-1, Gonçalo Alves ampliou o resultado para 6-1 aos 36, com o francês, no mesmo minuto, a apontar o terceiro da sua conta pessoal, através de um lance livre.

Aos 38, Gonçalo Alves concluiu o hat-trick diante de uma equipa completamente resignada à derrota, mas que ainda reduziu num lance de livre direto, cobrado por Oriol Vives, aos 41, numa altura em que a vitória azul e branca era já incontestável.

Ficha de jogo:

Jogo no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Lérida -- F. C. Porto, 2-8.

Ao intervalo: 1-4.

Marcadores:

0-1, Carlo Di Benedetto, (3 minutos); 0-2 Gonçalo Alves, (8); 0-3 Sergi Miras, (10); 1-3 Andreu Tomás, (14); 1-4 Reinaldo Garcia, (23); 1-5 Carlo Di Benedetto (29); 1-6 Gonçalo Alves, (36); 1-7 Carlo Di Benedetto, (36); 1-8 Gonçalo Alves (38); 2-8 Oriol Vives, (41).

Sob a arbitragem dos italianos Franco Ferrari e Alessandro Eccelsi, as equipas alinharam:

Lérida: Lluis Tomás, Joan Cañellas, Oriol Vives, Andreu Tomás e Marc Palazón. Jogaram ainda Dario Giuliani, Alejandro Joseph, Sergi Duch e Nathan Gefflot.

Treinador: Albert Folguera.

F. C. Porto: Xavier Malian, Rafa, Carlo Di Benedetto, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Zé Miguel, Giulio Cocco, Andrés Zapata, Sergi Miras e Tiago Rodrigues.

Treinador: Guillem Cabestany.

Ação disciplinar: Cartão azul para Marc Palazón (19) e Joan Cañellas (36).

Assistência: cerca de 200 espetadores.