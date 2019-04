F. C. Porto começa a preparar a Champions sem Alex Telles

Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto iniciou este sábado a preparação do encontro da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, sem o brasileiro Alex Telles, que realizou tratamentos e treino condicionado.

O defesa brasileiro, que se lesionou na semana passada frente ao Sporting de Braga (3-2), esteve ausente na sexta-feira da vitória por 2-0 frente ao Boavista, na 28.ª jornada da Liga.

Além de Alex Telles, titular em 27 jornadas da liga portuguesa, não participaram em pleno no treino deste sábado Aboubakar, que fez trabalho condicionado, e Marius, que esteve em tratamento.

De acordo com o clube, João Pedro e Diogo Costa estiveram ao serviço da equipa B, enquanto Diogo Queirós treinou com a equipa principal, que volta a trabalhar no domingo, às 11.30 horas, no centro de estágio do Olival.

O F. C. Porto, que lidera a liga com três pontos de vantagem sobre o Benfica, que tem menos um jogo, defronta o Liverpool na próxima terça-feira, em Inglaterra.