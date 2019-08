F. C. Porto conhece adversários do play-off de acesso à Liga dos Campeões

Hoje às 11:24, atualizado às 11:28 Facebook

Caso elimine os russos do Krasnodar na terceira pré-eliminatória, o F. C. Porto terá de medir forças no play-off de acesso à Liga dos Campeões com o vencedor do encontro entre turcos do Istanbul Basaksehir e os gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins, ditou, esta segunda-feira, o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Se os dragões garantirem o apuramento seguem em frente pelo "caminho das Ligas", sendo que a primeira mão da eliminatória que dá acesso à fase de grupos será disputada fora e está agendada para os próximos dias 21 e 22 e a segunda está marcada para os dias 28 e 29.

Os azuis e brancos defrontam esta quarta-feira, pelas 18 horas, o conjunto russo fora de portas, recebendo o adversário a 13 de agosto para a segunda mão.

No "caminho dos campeões", o sorteio ditou os seguintes confrontos: Dínamo Zagreb (Croácia)/Ferencvárosi (Hungria)-​​​​Maribor (Eslovénia)/Rosenborg (Noruega), Cluj (Roménia)/Celtic (Escócia)-Slavia Praga (Rep. Checa), Young Boys (Suíça)-Crvena Zvezda (Sérbia)/Copenhaga (Dinamarca) e o Apoel (Chipre)/Qarabag (Azerbaijão)-PAOK (Grécia)/ Ajax (Holanda).