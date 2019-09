F. C. Porto conquista Supertaça de basquetebol frente à Oliveirense

Hoje às 17:21 Facebook

O F. C. Porto, detentor da Taça de Portugal, conquistou este domingo a Supertaça de basquetebol, ao bater a bicampeã nacional Oliveirense por 92-69, ao impor-se de forma categórica na segunda metade do encontro, em Vila Real.

Os azuis e brancos, que mostraram ter um coletivo mais forte nesta fase e estiveram eficazes nos lançamentos de três pontos (16 em 30 -- 53% por cento), arrebataram o sétimo troféu graças ao que fizeram nos segundos 20 minutos, após 41-39 ao intervalo.

A entrada forte na segunda parte do F. C. Porto permitiu construir uma vantagem confortável e que foi gerida até final, graças a um coletivo mais forte e ao acerto de Bradley Tinsley (21 pontos) e também de Max Landis (23).

Com maior utilização (36 minutos) e um jogo consistente de início ao fim, o também norte-americano Tanner Grew foi considerado o Jogador Mais Valioso (MVP) da final, ao somar 17 pontos, 13 ressaltos e quatro assistências.

Com uma enorme falange de apoio na cidade transmontana, a equipa de Oliveira de Azeméis, que sofreu muitas alterações no plantel para a nova época, equilibrou o encontro na primeira parte, mas quebrou claramente na segunda.

No encontro que abriu a temporada de basquetebol, pois o campeonato só arranca no próximo fim de semana, o equilíbrio pautou toda a primeira parte.

No lado dos dragões, a vantagem ao intervalo resultou de uma melhor concretização nos lançamentos de três pontos, com Preston Purifoy, Tanner Grew e Max Landis a fazerem dois triplos cada.

O início do segundo tempo, o F. C. Porto conseguiu ganhar 12 pontos de vantagem, fruto do acerto de Tinsley, que conseguiu sete pontos nesta fase.

Com o encontro mais quente, e as faltas a acumularem-se, o conjunto da Oliveirense foi contestando o trabalho da equipa de arbitragem, perante um F. C. Porto que, indiferente a isso, terminou o terceiro período já com 18 pontos à maior (68-50).

A equipa orientada técnico espanhol Moncho Lopez controlou, depois, a vantagem até final do encontro, perante uma Oliveirense conformada com o desfecho do encontro.

O haitiano Marc-Eddy Norelia, com 15 pontos e oito ressaltos, e o norte-americano Milik Yarbrough, com 12 pontos, destacaram-se na Oliveirense, que apenas acertou sete dos 25 'triplos' tentados (28%).

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Desportivo de Vila Real.

Oliveirense - F. C. Porto: 69-92.

Ao intervalo: 39-41.

Sob arbitragem de Paulo Marques, Nuno Monteiro e Hugo Silva, as equipas alinharam e marcaram:

Oliveirense: João Grosso (5), José Barbosa (11), Shonn Miler (6), Maro-Eddy Norelia (15) e Derreck Jr. (5). Jogaram ainda André Bessa (2), João Guerreiro (4), Aron Nwankwo (6), João Balseiro (3) e Mlik Yarbrough (12).

Treinador: Norberto Alves.

F. C. Porto: Bradley Tinsley (21), Max Landis (23), Tanner Grew (17), Preston Purifoy (14) e Sasa Borovnjak. Jogaram ainda Vladyslav Voylso (2), Pedro Pinto (5), Francisco Amarante, Miguel Queiroz (4), Keven Gomes e João Soares (6).

Treinador: Moncho López.

Marcha do marcador: 21-19 (primeiro períofo), 39-41 (intervalo), 50-68 (terceiro período) e 69-92 (resultado final).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.