F. C. Porto consegue reviravolta e vence Santa Clara

O F. C. Porto venceu (2-1) este sábado o Santa Clara, em Ponta Delgada, a contar para a 13.ª jornada da Liga. Os dragões estiveram a perder mas Soares e Marega selaram a reviravolta.

Os azuis e brancos entraram melhor no encontro e deram os primeiros sinais de perigo por Marega - o avançado aproveitou um pontapé de canto de Alex Telles e tentou a sorte de cabeça, mas valeu a atenção de Marco - e Herrera que, isolado, falhou o alvo.

No entanto, seria mesmo o Santa Clara a chegar ao golo, aos 38 minutos. Após João Henriques ser obrigado a substituir Marco - o guarda-redes lesionou-se durante o encontro - Zé Manuel, após um cruzamento de Chrien, surgiu isolado na área e, de cabeça, inaugurou o marcador. Contudo, sete minutos depois, os azuis e brancos chegariam à igualdade.

Na sequência de um remate rasteiro de Óliver, Serginho defendeu e, no ressalto, Soares não falhou e atirou para o fundo das redes. O árbitro do encontro, Luís Godinho, ainda consultou o VAR mas acabou por validar o golo do brasileiro.

Já na segunda parte, Marega selou a reviravolta dos dragões. Após um remate de Soares, que Serginho defendeu, o avançado maliano, na recarga, não perdoou e fez o 2-1 para o F. C. Porto. A equipa de Sérgio Conceição marca há 13 jogos consecutivos - em todas as competições - naquele que é o melhor registo dos dragões desde abril 2015.

Com este resultado - a 13.ª vitória seguida - o F. C. Porto lidera a Liga com 33 pontos, mais três do que o Braga e com cinco e sete pontos de vantagem em relação a Sporting e Benfica, respetivamente, que jogam este domingo.