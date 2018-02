F. C. Porto dá a volta frente ao Estoril e aumenta vantagem na liderança

Ontem às 18:51 Facebook

A segunda parte do Estoril - F. C. Porto, suspenso ao intervalo a 15 de janeiro por alegados motivos de segurança, concluiu-se nesta quarta-feira, com os portistas a operarem a reviravolta e a vencerem na Amoreira, por 3-1. O triunfo permite aos dragões aumentar para cinco pontos, a sua vantagem na liderança.

Os dragões fizeram o 1-1 aos 52 minutos, num livre de Alex Telles, Soares fez-se à bola, que entrou na baliza sem qualquer desvio do atacante brasileiro. O lance suscitou dúvidas, o árbitro ainda consultou o VAR, mas validou o tento.

Seis minutos depois, o F. C. Porto adiantou-se no marcador, com Soares a desviar na pequena área, após uma primeira defesa de Renan.

O terceiro golo dos portistas (66 minutos) voltou a ter a assinatura de Soares e novamente com Renan a fazer uma primeira defesa incompleta.

Recorde-se que, a 15 de janeiro último, quando o jogo foi suspenso ao intervalo por motivos de segurança, o Estoril vencia por 1-0, golo de Eduardo, aos 16 minutos.

Mas nem tudo correu bem ao F. C. Porto neste jogo, dado que Alex Telles saiu lesionado aos 58 minutos. O lateral brasileiro lesionou-se no joelho esquerdo, desconhecendo-se, ainda, a gravidade do problema físico.

Na classificação e com todas as equipas agora com 23 jogos disputados, o F. C. Porto passa a somar 61 pontos, reforçando a liderança, com cinco pontos de vantagem para Sporting e Benfica.

Já o Estoril permanece no 16.º lugar, com 21 pontos, apenas à frente de Feirense (20 pontos) e de Moreirense (19).