F. C. Porto de volta ao trabalho a meio-gás

Sérgio Conceição não contou com 14 futebolistas, a maior parte por se encontrar ao serviço das respetivas seleções.

O F. C. Porto retomou esta segunda-feira a preparação da visita de domingo ao campo do Portimonense, privado de três lesionados e 11 futebolistas a representar diferentes seleções.

O central Pepe, em tratamento, o médio Sérgio Oliveira, a fazer tratamento e ginásio, e o avançado maliano Marega, com treino condicionado, continuam a limitar as opções de Sérgio Conceição, devido a problemas físicos.

Já Danilo, ao serviço de Portugal, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró e Tomás Esteves, na seleção portuguesa de sub-21, e Fábio Silva, nos sub-19, são os lusos ausentes, enquanto Marchesín está ao serviço da Argentina, Nakajima do Japão, Corona do México, e Luis Díaz e Uribe da Colômbia.

Face a todas as ausências, os guarda-redes Ricardo Silva, da equipa B, e Tiago Esteves, do sub-19, foram promovidos e treinaram sob as ordens de Sérgio Conceição.