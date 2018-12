F. C. Porto defronta a Roma na Liga dos Campeões

Hoje às 11:18, atualizado às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto vai defrontar a Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O F. C. Porto jogará a primeira mão em Roma, a 12 de fevereiro, e a segunda, em casa, no Estádio do Dragão, a 5 de março.

É o reencontro com Ivan Marcano, defesa que atuou no F. C. Porto e agora defende as cores do Roma.

No início do sorteio, o diretor de Competições da UEFA, Giorgio Marchetti, começou por "felicitar o F. C. Porto por terminar a fase de grupos com mais pontos". O conjunto de Sérgio Conceição somou 16 pontos e venceu o Grupo D, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.

O sorteio, realizado em Nyon, na Suíça, deu os seguintes jogos: Schalke 04-Manchester City; Atletico de Madrid-Juventus; Manchester United-PSG; Tottenham-Borrúsia de Dortmund; Lyon-Barcelona; Roma-F.C. Porto; Liverpool-Bayern de Munique; Ajax-Real Madrid.

O sorteio de Nyon, na Suíça, vai ainda determinar os adversários de Benfica e o Sporting, ambos presentes nos 16 avos de final da Liga Europa.

Quaisquer que sejam os adversários nos 16 avos de final, marcados para 14 e 21 de fevereiro de 2019, o Benfica já sabe que começa fora e acaba na Luz e o Sporting que arranca em Alvalade e decide a eliminatória fora.