F. C. Porto defronta Fusche Berlim nas meias-finais da Taça EHF

O F. C. Porto vai defrontar o Fusche Berlim, detentor do troféu, nas meias-finais da Taça EHF de andebol, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Kiel, na Alemanha, onde vai decorrer a final four.

Os dragões, que eliminaram nos quartos de final os franceses do Saint-Raphael, finalista vencido em 2018, vão encontrar o Fusche Berlim, vencedor da segunda prova europeia de clubes em 2014/15 e 2017/18.

O F. C. Porto é a segunda equipa portuguesa a chegar às meias-finais da Taça EHF, reeditando o feito do ABC Braga em 1999/2000, podendo tornar-se o primeiro conjunto luso a atingir a final.

Na outra meia-final, o anfitrião THW Kiel, três vezes vencedor da prova, vai defrontar os dinamarqueses do Holstebro, numa final four marcada para 17 e 18 de maio.

Na final da Taça Challenge, terceira prova de clubes, o Madeira SAD vai defrontar o CSM Bucareste, com a primeira mão a ser disputada no Funchal, em 10 ou 11 de maio, e a segunda uma semana depois, na Roménia.

O Madeira SAD pode ser a terceira equipa portuguesa a vencer a prova, depois do Sporting (2009/10 e 2016/17) e do ABC Braga (2015/16).