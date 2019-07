F. C. Porto defronta Krasnodar na terceira pré-eliminatória

Hoje às 11:18 Facebook

Dragões conheceram esta segunda-feira o primeiro de dois adversários que têm que ultrapassar para chegarem à fase de grupos.

O Krasnodar (Rússia) é o adversário do F. C. Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a primeira de duas que os portistas estão obrigados a ultrapassar para alcançarem a fase de grupos da prova milionária.

Os dragões evitaram LASK Linz, Club Brugge, Istambul Basaksehir e vão por isso medir forças com o terceiro classificado do campeonato russo da época passada.

O F. C. Porto jogará a primeira mão na Rússia, às 18 horas do dia 7 de agosto (quarta-feira), e decidirá a eliminatória em casa: o duelo no Estádio do Dragão tem início marcado para as 20 horas do dia 13 (terça-feira) do mesmo mês.

De referir que o PAOK Salónica, orientado pelo português Abel Ferreira, vai defrontar o Ajax.

O apuramento vale a presença no play-off de acesso à fase de grupos da Champions.