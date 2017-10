F. C. Porto derrotado na Alemanha pelo Leipzig

JN Hoje às 21:39, atualizado às 22:14 Facebook

O F. C. Porto sofreu, nesta terça-feira, a segunda derrota nesta edição da Liga dos Campeões, ao perder com o Leipzig, na Alemanha, por 3-2.

Todos os cinco golos foram apontados ainda no decorrer de um primeiro tempo louco, em que os dragões parecem sempre demasiado expostos à vertigem ofensiva do conjunto germânico.

Na Red Bull Arena, os azuis e brancos entraram praticamente a perder, com Orban a aproveitar da melhor maneira uma bola que José Sá - a grande surpresa do onze escalado por Sérgio Conceição - não segurou à primeira. Estavam decorridos oito minutos de jogo.

A reação do F. C. Porto não tardou, com Aboubakar, numa bela rotação, a assinar o golo do empate, aos 18 minutos.

Só que, no último quarto de hora da primeira parte, o Leipzig marcou mais duas vezes, em ambos os casos em incursões pela zona central do terreno. Forsberg, aos 38, e Augustin, aos 40, apontaram os golos dos alemães.

No segundo tempo, Sérgio Conceição procurou dar mais rasgo à equipa, com as entradas de Óliver, Corona e Hernâni, mas o F. C. Porto sentiu sempre dificuldades em criar situações de verdadeiro perigo.

A melhor oportunidade do segundo tempo pertenceu mesmo ao Leipzig, com Marcano a salvar, em cima da linha, um remate de Bruma que seguia para a baliza.

Com este resultado, o F. C. Porto, que soma três pontos, cai para a terceira posição do Grupo G da Champions, atrás de Besiktas (que, nesta terça-feira, venceu o Mónaco, por 2-1) e Leipzig.