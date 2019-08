F. C. Porto diz adeus à Liga dos Campeões após derrota no Dragão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:52, atualizado às 22:17 Facebook

O F. C. Porto perdeu (2-3) esta terça-feira frente ao Krasnodar, na segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões e disse adeus à liga milionária.

Semana difícil para o F. C. Porto. Depois da derrota frente ao Gil Vicente na ronda inaugural da Liga, a equipa azul e branca disse agora adeus à Liga dos Campeões, na fase de qualificação.

Para este encontro, Sérgio Conceição surpreendeu no onze com duas novidades: Saravia e Nakajima estrearam-se em jogos oficiais. Luís Díaz foi a jogo, tal como Danilo, que recuperou de lesão. Com uma vantagem de 1-0 trazida da Rússia na primeira mão, os dragões desbarataram a vantagem ainda na primeira parte, ao sofrer três golos. O primeiro surgiu logo aos dois minutos: Tonny Vilhena, na sequência de um pontapé de canto, abriu a contagem. Suleymanov, aos 13 e 34 minutos, bisou e aumentou a vantagem.

Ainda antes do intervalo, o técnico azul e branco fez uma alteração na equipa: Saravia deu lugar a Zé Luís. E quando soou o apito do árbitro, ouviu-se uma monumental assobiadela vinda das bancada.

Na segunda parte, mais um azar logo aos dois minutos para a equipa azul e branca. Depois de uma disputa de bola com Kambolov, Sérgio Oliveira lesionou-se e saiu de maca do encontro. Uribe foi o escolhido para render o português e, aos 57 minutos, Zé Luís reduziu para o F. C. Porto, após uma assistência de Alex Telles.

Luis Díaz, aos 76 minutos, fez o 3-2 com um grande golo e ainda deu esperança à equipa portista, deixando-a a um golo da qualificação. No entanto, o resultado manteve-se inalterado e os azuis e brancos disseram adeus à Liga dos Campeões, passando para a fase de grupos da Liga Europa ao som de mais assobios dos adeptos.