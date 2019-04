F. C. Porto diz que Conceição foi vítima da "atitude persecutória" dos delegados da Liga

João Faria Hoje às 09:43 Facebook

O F. C. Porto entende que o técnico Sérgio Conceição foi "vítima da atitude persecutória dos delegados" da Liga de Clubes, no jogo disputado na "Pedreira", na última terça-feira, frente ao Sporting de Braga, das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que valeu aos dragões o apuramento para a final da competição.

"Sérgio Conceição não vai estar no banco do F. C. Porto no jogo com o Boavista porque lhe foi aplicada uma suspensão de oito dias (...) no fim do encontro, pelo menos um dos delegados da Liga encontrava-se estrategicamente colocado junto ao banco do F. C. Porto para ouvir, apesar do barulho que se seguiu ao apito final, o que disse o nosso treinador", refere a newsletter "Dragões Diário".

"Sérgio Conceição foi, assim, vítima da atitude persecutória dos delegados e da política de falta de bom senso a que aparentemente se encontram sujeitos", pode ler-se, ainda, naquela newsletter.

Os dragões falam, também, dos acontecimentos no dérbi desta quarta-feira, em Alvalade, em que o Sporting afastou o Benfica da Taça de Portugal, com incidentes a marcar o pós-dérbi.

"Os jogadores do Benfica deram um triste espetáculo de fair-play, provocação e coação sobre adversários e equipa de arbitragem. Vamos ver, agora, que castigos serão aplicados".