F. C. Porto diz que Danilo Pereira é "intransferível"

O F. C. Porto confirmou, esta terça-feira, a receção de uma proposta do Mónaco para a transferência do internacional português Danilo Pereira, mas numa nota publicada no site oficial avança que o médio, esta época, é "intransferível".

Os dragões reagiram à notícia avançada pelo jornal desportivo francês L'Équipe, que escreveu na edição desta terça-feira que o emblema monegasco mostrou interesse em contratar o capitão portista, sem mencionarem o valor da oferta feita, que segundo avança o diário terá rondado os 30 milhões de euros, metade do valor da cláusula de rescisão do médio.

Numa nota publicada no site oficial e dirigida aos sócios e adeptos, os azuis e brancos confirmam a receção de "uma proposta do AS Mónaco para a transferência do jogador e capitão Danilo".

"Ontem mesmo, o F. C. Porto respondeu que o jogador Danilo é esta temporada intransferível, pelo que desta forma se encerra qualquer tipo de especulação em torno deste tema", pode ler-se ainda.