F. C. Porto e Benfica empatam a sete e entregam liderança no hóquei em patins ao Sporting

O F. C. Porto e o Benfica empataram (7-7), este sábado, em encontro da 23.ª jornada do campeonato nacional, permitindo ao Sporting regressar à liderança, um ponto à frente dos campeões e dos invictos encarnados.

No Dragão Caixa, a partida pautou-se por grande equilíbrio e emoção do primeiro ao último minuto, sendo que o empate acaba por beneficiar mais os encarnados, que ficam com vantagem no confronto direto sobre os dragões, a três rondas do fim.

Num jogo muito tático, com as duas equipas conscientes da necessidade de vencer para manter acesa a luta pelo título nacional, foi o F. C. Porto que conseguiu um arranque mais positivo garantindo, desde cedo, uma vantagem de dois golos.

Com sete minutos de jogo, Hélder Nunes abriu a contagem com um golo de bonito efeito e, no minuto seguinte, Gonçalo Alves aumentou a vantagem.

A correr atrás do prejuízo, o Benfica conseguiu dar uma boa resposta, reduzindo através de Diogo Rafael.

Antes do intervalo, Rafa aumentou a contagem portista, voltando a colocar o F. C. Porto com mais dois golos.

Para a segunda parte, o equilíbrio manteve-se, mas os benfiquistas conseguiram assumir uma postura mais atacante, que acabou por desconcentrar o F. C. Porto em momentos determinantes do encontro.

Com três golos no início, de Valter Neves, Jordi Adroher e Miguel Rocha, o Benfica deu a volta ao resultado, seguindo-se, depois, de um período de golos alternados, com o resultado a fixar-se nos 6-6.

A pouco mais de dois minutos do final, Jorge Silva devolveu a liderança ao F. C. Porto, mas, com 1.13 para jogar, João Rodrigues fez o 7-7 final, com uma recarga oportuna junto à baliza, depois de um remate de Diogo Rafael.

Com o empate, o Sporting, que goleou o Paços de Arcos por 13-2, assumiu o comando, com 62 pontos, contra 61 de Benfica e F. C. Porto, sendo que, na próxima ronda, os encarnados recebem os leões, enquanto os dragões defrontam a Oliveirense.