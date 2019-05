F. C. Porto e Benfica entram a ganhar no "play-off" do basquetebol

Ontem às 22:08 Facebook

Dragões vencerem o Terceira (92-82) e águias derrotaram o CAB Madeira (92-63) no primeiro jogo da eliminatória à melhor de cinco.

No Caixa Dragão, o jogo foi equilibrado até à entrada do quarto período, altura em que Brad Tinsley carregou o F. C. Porto para uma vitória clara. As duas equipas reencontram-se este domingo, também no recinto portista.

Em Lisboa, o Benfica construiu uma vitória fácil. O segundo jogo com o CAB é este domingo, também no pavilhão da Luz.

Já este sábado, a outra metade da grelha de oito finalistas avança para a segunda partida: Nos primeiros jogos, realizados quinta-feira, a Oliveirense bateu o Illiabum (90-68) e a Ovarense venceu o Lusitânia (68-63).